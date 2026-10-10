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10 октября, 09:55

Происшествия

Четыре человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Ставропольском крае

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ставрополья"

Четыре человека пострадали в перевернувшемся автомобиле в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в ночь на 10 октября на 12-м километре трассы Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. По данным ГАИ, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 31-летний водитель и трое его пассажиров с многочисленными травмами были доставлены экипажем скорой помощи в больницу города Изобильного. Пострадали мужчины, которые являются жителями соседней республики.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее два человека погибли и восемь, включая ребенка 2020 года рождения, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Николаевске-на-Амуре. Авария произошла в ночь на 10 октября на улице Гоголя.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с минивэном Nissan, который ехал по главной улице. Водитель Mazda 2004 года рождения и его пассажирка 1997 года рождения погибли на месте. Восемь человек, находившихся в салоне минивэна, получили травмы.

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