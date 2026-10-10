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10 октября, 07:55

Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками на Дмитровском шоссе в Мытищах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков на Дмитровском шоссе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 40-м километре Дмитровского шоссе по направлению в область. Предварительно, столкнувшиеся грузовики ехали в попутном направлении.

Также на данном участке автомагистрали произошли еще две аварии с участием двух и трех легковых автомобилей. В настоящее время обращений за медицинской помощью не поступало.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Движение затруднено, водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Ранее пешеход погиб под колесами автобуса на Варшавском шоссе в Москве. Инцидент произошел в районе дома 179. Предварительно, водитель автобуса наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Еще одна авария произошла до этого в Королеве, где на регулируемом перекрестке столкнулись машина бригады скорой помощи и легковой автомобиль. ДТП произошло возле одного из домов на улице Циолковского. В результате пострадали два фельдшера.

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