09 октября, 10:52Происшествия
Два фельдшера пострадали при столкновении скорой помощи с автомобилем в Королеве
Фото: MAX/"Подмосковная полиция"
Два фельдшера пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Королев. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.
ДТП произошло возле одного из домов на улице Циолковского. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись машина бригады скорой помощи и легковой автомобиль Kia.
Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Решение по результатам проверки будет принято в соответствии с законодательством.
Ранее автомобиль на юго-востоке Москвы наехал на припаркованные машины и опрокинулся. Повреждены 4 автомобиля. Водитель скрылся с места, его ищут. Сведений о пострадавших нет.
По данным СМИ, виновник аварии управлял Toyota Land Cruiser. Повреждены машины марок Mazda, Audi, BMW и Citroen. Очевидцы заметили, что вместе с водителем сбежал и его пассажир.