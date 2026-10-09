Два фельдшера пострадали при столкновении скорой помощи с автомобилем в Королеве

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Два фельдшера пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Королев. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

ДТП произошло возле одного из домов на улице Циолковского. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись машина бригады скорой помощи и легковой автомобиль Kia.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Решение по результатам проверки будет принято в соответствии с законодательством.

Ранее автомобиль на юго-востоке Москвы наехал на припаркованные машины и опрокинулся. Повреждены 4 автомобиля. Водитель скрылся с места, его ищут. Сведений о пострадавших нет.

По данным СМИ, виновник аварии управлял Toyota Land Cruiser. Повреждены машины марок Mazda, Audi, BMW и Citroen. Очевидцы заметили, что вместе с водителем сбежал и его пассажир.

