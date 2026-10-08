Внедорожник врезался в припаркованные авто и опрокинулся на юго-востоке Москвы

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Автомобиль наехал на припаркованные машины и опрокинулся на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе дома 6, корпуса 3, по улице Крузенштерна. В результате повреждены 4 автомобиля. Водитель скрылся с места, его разыскивают. Сведений о пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации канала Baza, виновник аварии управлял автомобилем Toyota Land Cruiser. Повреждены оказались машины марок Mazda, Audi, BMW и Citroen. Как отметили очевидцы, вместе с водителем сбежал и его пассажир.

Ранее машина УАЗ въехала в здание магазина после столкновения с автомобилем ВАЗ в подмосковном городском округе Пушкино. ДТП произошло на Колхозной улице. В результате аварии травмы получила одна из покупательниц, ее доставили в больницу.

