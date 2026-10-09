Устроивший в Москве ДТП с шестью авто водитель сам пришел в ГАИ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель, который устроил ДТП с участием шести машин в Москве, сам пришел в ГАИ и признал вину, рассказали в пресс-службе московской полиции.

Авария произошла вечером 8 октября на улице Крузенштерна. Водитель Toyota врезался в Citroen, перевернулся и задел Mazda и несколько машин у обочины.

Виновник покинул место происшествия. Разыскные мероприятия дали сотрудникам ОБ ДПС УВД по ЮВАО возможность установить его личность: им оказался 19-летний молодой человек. Позже он пришел в отделение, признал свою вину и пояснил, что сбежал, испугавшись последствий.

На нарушителя составлены административные материалы по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".

Ранее в подмосковной Истре водитель Renault въехал в здание магазина. Как сообщило региональное управление МВД, на Московской улице автомобилист не справился с управлением. В результате аварии травмы получил один из покупателей, его доставили в медучреждение.

