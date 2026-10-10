Собянин: 154 человека представят Москву на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В столице завершился московский этап чемпионата "Абилимпикс – 2026". В финале соревнований приняли участие 890 жителей города, в том числе шесть ветеранов СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Среди конкурсантов были школьники от 14 лет, студенты колледжей и вузов, а также опытные специалисты. Задания максимально приблизили к реальным производственным задачам.

По итогам соревнований определился состав команды Москвы на Национальный чемпионат "Абилимпикс". Всероссийский конкурс пройдет в столице с 31 октября по 3 ноября, город представят 154 профессионала.

В команду вошли победители в различных компетенциях. Ветеран СВО Александр Линник одержал победу в компетенции "Электромонтаж". Сейчас он работает старшим мастером электротехнического цеха в Государственном Кремлевском дворце.

Студент Эльдар Ялалов занял первое место в компетенции "Инженерный дизайн (CAD) САПР". В свободное время он создает 3D-модели городских объектов. Студент Вячеслав Кондратьев победил в компетенции "Поварское дело".

Высокий уровень мастерства в компетенции "Сварочные технологии" продемонстрировал Дамир Арсланов. Алиса Зотова стала лучшей в компетенции "Швея". Она уже несколько лет трудится по специальности, работает с разными тканями и фасонами изделий и продолжает совершенствоваться в профессии.

Ранее правительство Москвы объявило о начале приема заявок на оплачиваемую стажировку в сфере информационных технологий "ИТ-город". Всего в программе смогут принять участие около 100 человек. Стажеры получают реальные задачи и трудятся вместе с опытными наставниками.