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10 октября, 15:01

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РБК: Роспотребнадзор запретил ввоз ряда напитков из Грузии

Роспотребнадзор запретил ввоз ряда напитков из Грузии – СМИ

Фото: depositphotos/tezzstock

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Временная санитарная мера была введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей.

Под запрет попали в том числе вино производителя "Телиани Вели", вино производителя "Тбилвино", пиво производителя "Грузинская пивная компания", сильногазированный безалкогольный напиток Coca-Cola из Грузии и другая продукция.

Ранее система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Например, блокировка затронула отдельные партии минеральной воды "БЖНИ" и природной питьевой воды "Просто Азбука".

Уточнялось, что ограничения касаются только партий, произведенных в определенные даты.

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