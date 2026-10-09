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09 октября, 14:24

Происшествия

В России пресекли незаконную продажу около 40 млн пар обуви

Фото: 123RF.com/dragonimages

Оборот примерно 40 миллионов пар обуви удалось пресечь в России по итогам проверок, для которых применялись данные цифровой маркировки. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает газета "Известия".

"Прекращено действие 348 деклараций, которые были оформлены вне норм Российской Федерации", – добавила она.

Анализ данных системы маркировки также помог выявить 402 предприятия с признаками псевдопроизводства обуви. По словам Поповой, цифровые инструменты позволяют точнее находить потенциальные нарушения и направлять проверки на самые рискованные направления.

Отдельно глава ведомства остановилась на разрешительном режиме на кассах. Благодаря ему с апреля 2024 года в стране не допустили продажу почти 4 миллиардов единиц продукции.

Среди таких товаров оказалась продукция с истекшим сроком годности, признаками контрафакта и другими нарушениями. В частности, система заблокировала продажу 103 миллионов бутылок минеральной воды и 5 миллионов единиц биологически активных добавок.

Ранее в Москве пресекли деятельность мошенниц, которые рекламировали бизнес-проекты по продаже косметических товаров. Гражданам предлагали вложить деньги в их развитие и обещали прибыль до 120% годовых. При этом выплачивать проценты, возвращать деньги и вести деятельность подозреваемые не планировали.

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