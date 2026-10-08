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08 октября, 11:03

Происшествия

В Москве пресекли работу финансовой пирамиды под видом продажи натуральной косметики

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Москве пресекли деятельность мошенниц, которые рекламировали бизнес-проекты, связанные с реализацией косметических товаров из натуральных компонентов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

По ее словам, гражданам предлагали вложить деньги в развитие этих проектов и обещали прибыль до 120% годовых. При этом выплачивать проценты, возвращать деньги и вести деятельность подозреваемые не планировали.

По предварительной информации, мошенницы привлекли более 100 миллионов рублей.

"Фактически организация действовала по принципу финансовой пирамиды", – добавила Волк.

Одна из подозреваемых была задержана. Возбуждено шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Другие подробности, касающиеся незаконной деятельности, устанавливаются.

Ранее Останкинский районный суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о работе сим-боксов, которыми пользовались мошенники. Участников организованной группы признали виновными в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика, то есть сим-боксов.

Суд назначил каждому наказание с учетом его роли: лишение свободы на срок от 1,5 до 2 лет в исправительной колонии общего режима и штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

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