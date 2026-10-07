В Москве вынесли приговор трем мужчинам, обеспечивавшим работу SIM-боксов

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Останкинский районный суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о работе SIM-боксов, которыми пользовались мошенники, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие собрало достаточно доказательств для обвинительного приговора. Участников организованной группы признали виновными в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика, то есть SIM-боксов. Эти устройства использовались при совершении других преступлений.

Суд назначил каждому наказание с учетом его роли: лишение свободы на срок от 1,5 до 2 лет в исправительной колонии общего режима и штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Следователи продолжают мероприятия для установления организаторов преступления. Также расследуются уголовные дела о мошенничестве по фактам хищения денег у граждан с использованием этой площадки.

Ранее пенсионерка из Москвы за четыре месяца общения с телефонными мошенниками лишилась более 12,5 миллиона рублей. Она стала жертвой различных проверок от якобы правоохранителей. Аферисты запугали женщину тем, что ее квартира продана, а деньги перевели на финансирование преступности.

