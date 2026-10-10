На Эльбрусе эвакуировали пассажиров с поврежденной экскаватором канатной дороги

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На Эльбрусе спасатели эвакуировали пассажиров с поврежденной экскаватором канатной дороги "Азау – Кругозор". Об этом сообщает пресс-служба курорта в MAX.

"Утром 9 октября экскаватор подрядной организации повредил кабель связи на склоне Эльбруса во время строительно-монтажных работ", – говорится в сообщении.

Из-за инцидента движение канатной дороги временно остановили. В результате никто не пострадал.

Сейчас на месте работают специалисты, чтобы восстановить работу канатной дороги.

Ранее в Уфе 14 человек эвакуировали с остановившейся канатной дороги. Инцидент произошел в районе "Трамплина" на улице Менделеева. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии. Никто из пассажиров не пострадал.