10 октября, 13:59Происшествия
На Эльбрусе эвакуировали пассажиров с поврежденной экскаватором канатной дороги
Фото: depositphotos/Cancerus
На Эльбрусе спасатели эвакуировали пассажиров с поврежденной экскаватором канатной дороги "Азау – Кругозор". Об этом сообщает пресс-служба курорта в MAX.
"Утром 9 октября экскаватор подрядной организации повредил кабель связи на склоне Эльбруса во время строительно-монтажных работ", – говорится в сообщении.
Из-за инцидента движение канатной дороги временно остановили. В результате никто не пострадал.
Сейчас на месте работают специалисты, чтобы восстановить работу канатной дороги.
Ранее в Уфе 14 человек эвакуировали с остановившейся канатной дороги. Инцидент произошел в районе "Трамплина" на улице Менделеева. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии. Никто из пассажиров не пострадал.