Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен не будет закрываться на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Метро вообще невозможно остановить. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости", – сказал мэр города.

Он добавил, что метро создано таким образом, что поезда должны курсировать в постоянном режиме, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что число больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.

Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1 344 смерти.

На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.

В России, по последним данным на 21 марта, число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.

Из-за распространения коронавируса режим повышенной готовности начал действовать на всей территории РФ. Режим предполагает целый ряд мер по профилактике распространения коронавируса.

В частности, предусматриваются ограничительные меры на массовые мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за границу, работодателям поручено не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Образовательные учреждения перевели на дистанционный режим обучения. Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

