Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 266 тысяч

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Число больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1344 смерти.

На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.

В России за сутки число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.

Граждане посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Российские авиакомпании за 20 марта вернули 3889 граждан РФ из девяти стран. Их доставили в страну из государств с наиболее сложной ситуацией. Обсуждаются варианты возвращения соотечественников из Южной Америки.