Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 марта, 23:52

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 266 тысяч

общество за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1344 смерти.

На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.

В России за сутки число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.

Граждане посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Российские авиакомпании за 20 марта вернули 3889 граждан РФ из девяти стран. Их доставили в страну из государств с наиболее сложной ситуацией. Обсуждаются варианты возвращения соотечественников из Южной Америки.

В России зафиксировано 53 новых случая коронавируса за сутки

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика