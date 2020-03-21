Авиакомпании РФ вернули почти 4 тысячи россиян из девяти стран за сутки

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Российские авиакомпании за 20 марта вернули 3889 граждан РФ из девяти стран, говорится в сообщении Росавиации.

Их доставили в страну из государств с наиболее сложной ситуацией: Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории. Рейсы запланированы также и на 21–23 марта: из Будапешта (Венгрия), Каира (Египет), Кишинева (Молдавия), Лиссабона (Португалия), Ларнаки (Кипр), Тенерифе (Испания).

При наличии свободных мест открывается продажа билетов по доступным тарифам. Их могут купить находящиеся за рубежом россияне. Отечественные авиакомпании продолжают летать в страны, где нет ограничений на перевозку воздушным транспортом.

Прорабатываются варианты возвращения соотечественников из Южной Америки. Планируется при участии загранучреждений МИД РФ проработать вопрос транспортировки россиян в пункты Европы на регулярных рейсах европейских авиакомпаний, пояснили в агентстве. В частности, это касается Мадрида или Лиссабона. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах Аэрофлота, добавили в Росавиации.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 253 до 306. 53 новых пациента зафиксировано в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.

Граждане посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

За последние сутки выписаны четыре человека – трое в столице и один в Московской области. За весь период – 16 человек: из них 13 россиян, 2 граждан КНР и 1 гражданин Италии. К 20 марта под контролем остаются 36 540 человек.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.