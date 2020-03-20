В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что делать туристам, которые не смогли выехать за границу из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что самым выгодным в данной ситуации будет перебронирование билетов на более позднюю дату.

Горин отметил, что выездной туризм не может функционировать как раньше, поскольку большинство стран закрыли свои границы. В данном случае все агентства, связанные с отдыхом за границей, должны пользоваться рекомендациями Ростуризма, в которых указаны факторы временного ограничения поездок за рубеж.

Эксперт рекомендует всем туристам, которые запланировали свои поездки в ближайшее время, обратиться в компании, где они приобретали туры, с запросом на аннулирование путевки либо на перенос даты путешествия. Туроператоры обязаны в течение 10 дней рассмотреть заявку и принять решение. Горин уточнил, что данный вопрос крайне персонализирован и все зависит от прописанных в договоре условий на оказание услуг.

По словам спикера, в случае аннулирования тура клиента неизбежно ждут финансовые потери. Под аннулированием стоит понимать возврат денежных средств с полным отказом от услуг оператора. "Аннуляция будет происходить по фактически понесенным расходам клиента за вычетом штрафных санкций. Они однозначно будут", – добавил Горин.

По его мнению, более выгодным является перенос путешествия на другую дату. "Это самое разумное в данной ситуации с учетом резкого изменения курса валют, тот самый путь, который позволит минимизировать потери", – считает Горин. В таком случае клиент оставляет свои средства на балансе у компании и просто переносит время отпуска на более удобную дату.

Он также отметил, что с российскими операторами в данной ситуации сложилась самая простая ситуация. У них с 10 марта и вплоть до 31 декабря 2020 года для своих клиентов есть возможность как перенести дату поездки, так и аннулировать билеты.

19 марта Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы России до нормализации эпидемиологической обстановки. Организованным туристам посоветовали обратиться к туроператору с просьбой о переносе путешествия на более поздний срок. Операторов попросили отказаться от реализации туров за границу и оказать содействие в перебронировании.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на коронавирус. По всей стране введен режим повышенной готовности.