Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян, передает его заявление пресс-служба ведомства.

По словам эксперта, в структуре преобладает вирус гриппа А(H3N2), резкое распространение которого с учетом его небольшой активности в предыдущем сезоне прогнозировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В состав вакцины для иммунизации в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ", – уточнил Тотолян.

Кроме того, он рассказал, что научный центр "Вектор" проводит проверку распространяющихся в стране штаммов, а также тестирует уровень защитных свойств имеющихся вакцин от заболеваний.

В результате было выявлено, что распространяющиеся вирусы гриппа А(H1N1) и В соответствуют вакцинным штаммам. При этом грипп А(H3N2) хоть и близок к вакцинному, но отличается некоторыми мутациями.

Тотолян отметил, что после первого анализа сывороток крови от привитых в этом сезоне людей было выявлено наличие защитного титра антител, которые уничтожают распространяющийся штамм вируса гриппа A(H3N2) на 80–90%.

По его словам, это свидетельствует об эффективности и протективных свойствах вакцинных лекарств. Однако, несмотря на это, исследования вируса продолжаются.

Эксперт также напомнил о важности вакцинации, которая является самой эффективной мерой среди всех возможных способов профилактики. Он указал, что привитые граждане наиболее защищены от гриппа и от его возможных последствий и осложнений.

Ранее столичный Депздрав сообщил, что эпидемиологические пороги по сезонным вирусам в Москве не превышены. В этом году заболеваемость гриппом фиксировалась на месяц раньше, чем в прошлом. При этом показатели заболеваемости в 2025-м в разы ниже, чем в 2024-м.

