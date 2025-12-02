02 декабря, 21:06Общество
Роспотребнадзор напомнил о санэпидбезопасности в новогодние праздники
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Роспотребнадзор в новогодние праздники обеспечит контроль за соблюдением санэпидтребований во всех регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего в период праздников запланировано порядка 26 тысяч детских мероприятий с использованием примерно 9 тысяч объектов.
"Всем хозяйствующим субъектам, которые организуют массовые мероприятия, уже направлены методические рекомендации по проведению дополнительных профилактических мероприятий и по соблюдению санитарных требований", – подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор также дал ряд рекомендаций по питанию в Новый год. Например, увлечение майонезом опасно из-за его высокой энергетической ценности. Специалисты рекомендуют использовать низкокалорийные соусы и заправки.
Кроме того, для профилактики переедания нужно включать в рацион свежие овощи. Не менее важно соблюдать правила гигиены при приготовлении и приеме пищи.