Роспотребнадзор напомнил о санэпидбезопасности в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Роспотребнадзор в новогодние праздники обеспечит контроль за соблюдением санэпидтребований во всех регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в период праздников запланировано порядка 26 тысяч детских мероприятий с использованием примерно 9 тысяч объектов.

"Всем хозяйствующим субъектам, которые организуют массовые мероприятия, уже направлены методические рекомендации по проведению дополнительных профилактических мероприятий и по соблюдению санитарных требований", – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор также дал ряд рекомендаций по питанию в Новый год. Например, увлечение майонезом опасно из-за его высокой энергетической ценности. Специалисты рекомендуют использовать низкокалорийные соусы и заправки.

Кроме того, для профилактики переедания нужно включать в рацион свежие овощи. Не менее важно соблюдать правила гигиены при приготовлении и приеме пищи.