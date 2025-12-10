10 декабря, 15:50Шоу-бизнес
Памела Андерсон призналась в непродолжительном романе с Лиамом Нисоном
Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini
Американская актриса Памела Андерсон призналась, что состояла с актером Лиамом Нисоном в непродолжительном романе после съемок в фильме "Голый пистолет".
"У нас с Лиамом были романтические отношения в течение недолгого времени, но лишь после окончания съемок", – рассказала она в интервью People.
По словам актрисы, они расстались, так как должны были продолжить работу над другими фильмами. Андерсон подчеркнула, что сейчас она и Лиам гораздо больше подходят друг другу в качестве друзей.
Ранее Андерсон выпустила лимитированную серию острых маринованных огурцов под названием Pamela’s Pickles. Они созданы совместно с калифорнийским брендом Flamingo Estate, одна банка огурцов обойдется в 38 долларов.
Идея засолки огурцов пришла актрисе во время завтрака, поскольку Андерсон вспомнила семейные традиции и рецепт ее двоюродной тети.