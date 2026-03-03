Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:06

Город

В Москве отремонтировали более 30 домов и покрасили фасады в яркие цвета

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве капитально отремонтировали более 30 многоквартирных домов, покрасив фасады в яркие оттенки оранжевого и желтого. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что специалисты провели комплексное восстановление конструкций, использовали современные материалы и технологии.

Одним из обновленных объектов стал дом 21 на улице Декабристов. Там очистили фасад от старой краски и штукатурки, обработали проблемные участки антисептиком, уложили утеплитель и заполнили межпанельные швы герметиком.

Экраны и фронтальные стены лоджий восстановили полимерцементными смесями на армирующих сетках, после чего нанесли штукатурно-окрасочный слой. Новый фасад окрасили в цвета апельсина и цветочно-желтого.

Аналогично обновили дом 4 на улице Новосибирской, придав ему оттенок оранжевого топаза, и дом 24 на Алтуфьевском шоссе, построенный еще в 1974 году, по типовому проекту с фасадом в цвете медовых сот. На всех объектах заменили окна и входные двери, обновили крыши и инженерные системы.

В пресс-службе КГХ отметили, что выбор ярких оттенков фасадов помогает создавать ощущение тепла и лета для жителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах отреставрировать главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами". После проведения реставрационных работ там продолжит действовать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество".

Читайте также


город

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика