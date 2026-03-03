В Москве отремонтировали более 30 домов и покрасили фасады в яркие цвета

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве капитально отремонтировали более 30 многоквартирных домов, покрасив фасады в яркие оттенки оранжевого и желтого. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что специалисты провели комплексное восстановление конструкций, использовали современные материалы и технологии.

Одним из обновленных объектов стал дом 21 на улице Декабристов. Там очистили фасад от старой краски и штукатурки, обработали проблемные участки антисептиком, уложили утеплитель и заполнили межпанельные швы герметиком.

Экраны и фронтальные стены лоджий восстановили полимерцементными смесями на армирующих сетках, после чего нанесли штукатурно-окрасочный слой. Новый фасад окрасили в цвета апельсина и цветочно-желтого.

Аналогично обновили дом 4 на улице Новосибирской, придав ему оттенок оранжевого топаза, и дом 24 на Алтуфьевском шоссе, построенный еще в 1974 году, по типовому проекту с фасадом в цвете медовых сот. На всех объектах заменили окна и входные двери, обновили крыши и инженерные системы.

В пресс-службе КГХ отметили, что выбор ярких оттенков фасадов помогает создавать ощущение тепла и лета для жителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах отреставрировать главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами". После проведения реставрационных работ там продолжит действовать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество".