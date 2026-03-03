Форма поиска по сайту

03 марта, 11:32

Политика

Путин назначил Михно послом РФ в Польше

Фото: РИА Новости/фотохост-агентство brics-russia2020.ru/Сергей Отрошко

Владимир Путин назначил послом в Польше Георгия Михно, сообщает News.ru со ссылкой на указ российского президента.

Михно родился в 1972 году. В 1995-м окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Одно время занимал должность начальника отдела департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, затем был заместителем постпреда при международных организациях в Вене. Также он возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД.

В 2018 году Михно присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, а в 2019 году его наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

До этого Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции, освободив его от должности замглавы МИД. Заместителем министра иностранных дел глава государства, в свою очередь, назначил посла России в Египте Георгия Борисенко.

