09 декабря, 14:35

Политика

Путин назначил Алимова замглавы МИД РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин подписал указ о назначении директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова на должность заместителя главы дипведомства. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Указ президента примет законную силу с момента его подписания, то есть с 9 декабря.

Алимов с 2008 по 2012 год был старшим советником постпредства РФ при ООН. Через некоторое время его назначили замглавы департамента международных организаций. С ноября 2017 по сентябрь 2022 года он работал зампостпредом при отделении ООН и иных международных организациях в Женеве.

С 2022 года Алимов занимал пост главы департамента МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

В июле Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД и спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки. Глава государства подписал соответствующий указ.

Сам Богданов, комментируя уход с должности, заявил, что ему "уже пора". Она напомнил про свой возраст, подчеркнув, что в 73 года ему нужно уходить на пенсию.

