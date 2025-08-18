Форма поиска по сайту

18 августа, 17:40

Политика

Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив его от должности чрезвычайного и полномочного посла в Австрии. Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Дипломат объяснил это возрастом и выходом на пенсию.

Кроме того, президент РФ назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии. Другим указом российский лидер освободил от данной должности Александра Токовинина, занимавшего пост посла с 2016 года.

