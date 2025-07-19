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19 июля, 17:50

Политика

Замглавы Минфина Чебесков назначен на пост председателя совета Российско-киргизского фонда

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Замглавы Минфина Иван Чебесков назначен на пост председателя совета Российско-киргизского фонда развития. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, оно размещено на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Чебескова Ивана Александровича председателем совета Российско-киргизского фонда развития, освободив от этих обязанностей Максимова Тимура Игоревича", – говорится в документе.

Ранее Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта России. Кадровые перестановки в Кремле объяснили позицией Путина, который считает, что рабочие качества и опыт чиновника будут наилучшим образом способствовать выполнению поставленных задач.

8 июля все депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали утверждение Никитина на пост главы Минтранса.

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