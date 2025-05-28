Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства Титова

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Максима Титова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Титова Максима Александровича от должности <…> по его просьбе", – говорится в документе.

Титов занимал этот пост с ноября 2023 года.

Ранее Мишустин освободил от должности статс-секретаря – замглавы Минэнерго Анастасию Бондаренко. В заявлении указывалось, что она покидает пост в связи с переходом на другую работу.

До этого Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы "Роскосмоса". Вместо него был назначен Дмитрий Баканов, который с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".