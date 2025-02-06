06 февраля, 09:42Политика
Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора "Роскосмоса"
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вместо Борисова гендиректором стал Дмитрий Баканов, который ранее являлся заместителем министра транспорта РФ.
Баканов в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец". Изначально он занимал пост президента в организации, а после – гендиректора.
В августе 2019 года Баканов начал работать директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта РФ.
Ранее Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). Последний занимал эту должность с 2020 года, сменив тогда Николая Цуканова.