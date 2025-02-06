Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора "Роскосмоса"

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Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместо Борисова гендиректором стал Дмитрий Баканов, который ранее являлся заместителем министра транспорта РФ.

Баканов в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец". Изначально он занимал пост президента в организации, а после – гендиректора.

В августе 2019 года Баканов начал работать директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта РФ.

Ранее Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). Последний занимал эту должность с 2020 года, сменив тогда Николая Цуканова.

