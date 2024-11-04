Путин подписал указ о назначении Первышова врио губернатора Тамбовской области

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, назначающий Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В приказе также принимается отставка уже бывшего главы региона Максима Егорова, которую он подал по собственному желанию. Документ начнет действовать со дня его подписания – 4 ноября.

Первышов был главой Краснодара в промежутке между 2016 и 2021 годами. Также он является членом партии "Единая Россия" и депутатом Госдумы. Кроме того, он входит в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ранее Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). Послений занимал эту должность с 2020 года, сменив тогда Николая Цуканова. По информации СМИ, политик может стать сенатором от Тюменской области.