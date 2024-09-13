Путин назначил журналистку Зейналову послом на Маврикии

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Владимир Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом России в Республике Маврикий. Российский лидер подписал соответствующий указ.

Также президент подписал документ об освобождении от должности Константина Климовского, который занимал этот пост до назначения Зейналовой.

Ранее Путин назначил Олега Озерова российским послом в Молдавии. До этого он выполнял обязанности главы секретариата экономического форума "Россия – Африка".

Вместе с тем глава государства освободил об обязанностей предыдущего диппредставителя Олега Васнецова, который занимал пост главы посольства в Кишиневе с 2018 года.

