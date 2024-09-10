Путин назначил Олега Озерова новым послом РФ в Молдавии

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Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Озерова, занимавшего пост главы секретариата экономического форума "Россия – Африка", послом РФ в Молдавии. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Также президент РФ освободил об обязанностей предыдущего диппредставителя Олега Васнецова. Он возглавлял посольство в Кишиневе с 2018 года.

В августе Васнецова вызвали в молдавский МИД для вручения ему ноты протеста после того, как в местных СМИ появилась информация об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене. После этого дипведомство объявило помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата, в связи с чем ему было предписано покинуть Молдавию.

По словам Васнецова, молдавские власти не предоставили доказательств вины сотрудников посольства РФ. Он также выразил негодование по поводу того, что решение о высылке приняли еще до окончания следствия по делу о шпионаже.

Позже МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России. Вместе с тем в министерство был вызван временный поверенный в делах Молдовы в России Александр Кетрару, которому был заявлен протест в связи с недружественными действиями Кишинева в адрес РФ.

