МИД Молдавии вызвал посла РФ Васнецова для вручения ноты протеста

Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий

Посол РФ Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для вручения ему ноты протеста после того, как в местных СМИ стали появляться сведения об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

"Он уже находится в министерстве", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Кишиневе задержали главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул. Ее держали более часа в аэропорту после прилета из России, хотели допросить, однако передумали.

В рамках своего последнего посещения России она приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в ЕАЭС. На мероприятии было объявлено о создании блока "Победа-Виктория", в структуру которого вошли партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".

Позже Гуцул обвинили в финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор". По данному делу ее могут обязать выплатить штраф или лишить свободы на 7 лет.

