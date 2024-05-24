Румынские власти объявили российского дипломата персоной нон грата

Румынские власти объявили дипломата посольства РФ в Бухаресте нежелательным лицом на территории страны, сообщает ТАСС.

В МИД Республики уточнили, что приняли решение объявить дипломата персоной нон грата за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Ранее МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине из-за якобы демонтажа буйков на реке Нарве.

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники в ночь на 23 мая якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей. Там уточнили, что свяжутся с российской погранслужбой для возврата буев и разъяснений по этому поводу.

