МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех GPS

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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех сигнала GPS, сообщается на сайте ведомства.

"Вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию. Этим действием Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи, согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, и мы также передали это сообщение российскому поверенному в делах", – пояснили дипломаты.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна указал, что подавление сигнала GPS нарушает нормальную жизнь и представляет угрозу безопасности. Глава ведомства уверен, что из-за якобы действий РФ были приостановлены полеты между Хельсинками и Тарту.

До этого сообщалось, что самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском городе из-за проблем с GPS. Страны региона объявили Москву виновной в инциденте. По словам финского политика Мики Аалтолы, помехи исходят якобы из Калининграда.

Позже временно исполняющий полномочия пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует подобные заявления. Он посоветовал обратиться с этим в российский Минтранс.