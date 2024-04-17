МИД РФ в качестве ответной меры выслал сотрудника эстонского посольства

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МИД РФ заявил о высылке сотрудника эстонского посольства в Москве в качестве ответной меры на действия Таллина. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

"В МИД России была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер", – уточнили там.

Дипломаты напомнили, что 19 марта один из сотрудников российского посольства в Таллине был объявлен персоной нон грата. Из-за этого Ванамельдер был высказан решительный протест. До эстонской стороны было доведено, что враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ, указали в МИД.

Ранее российские дипломаты пообещали так же ответить на аналогичные действия со стороны Латвии, которые также решили выслать сотрудника посольства из страны. Позднее Москва объявила персоной нон грата работника посольства Австрии в РФ.