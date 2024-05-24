Посольство РФ подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии

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МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине из-за якобы демонтажа буйков на реке Нарве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в стране.

"Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина", – подчеркнуло диппредставительство.

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники в ночь на 23 мая якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей. Там уточнили, что свяжутся с российской погранслужбой для возврата буев и разъяснений по этому поводу.

В Эстонии первые бетонные укрепления в рамках подготовки к закрытию границ с РФ появились на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом вечером 16 ноября 2023 года.

Ранее правительство Эстонии планировало рассмотреть возможность закрытия контрольно-пропускного пункта "Койдула" на ночь, так как, по словам министра финансов прибалтийской республики Марта Вырклаэва, транспортные потоки уменьшились и Эстония не должна держать границу с Россией открытой в ночное время.

