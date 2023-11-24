Эстония начала устанавливать на границе с РФ бетонные "зубы дракона"

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Эстония начала устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ с Россией, пишет телерадиокомпания ERR.

Первые бетонные укрепления появились на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом вечером 16 ноября после появления на границе 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались прорваться в Эстонию без законных оснований, пишет портал.

"В ближайшее время еще больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения", – уточнили изданию в пресс-службе Идаской префектуры полиции и пограничной охраны.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс указывал, что эстонцев, получивших российское гражданство в исключительном порядке, могут выслать из республики.

До этого Ляэнеметс сообщил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока этого не требует.

Финляндия приняла решение закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Такое решение Хельсинки объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

После этого Норвегия также выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о готовности Москвы взаимодействовать с Хельсинки ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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