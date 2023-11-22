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Финляндия решила закрыть все КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо, передает Bloomberg.

Подчеркивается, что это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

В МИД Финляндии уточнили, что в ночь с 24 ноября с 00:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) будут закрыты КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус", передает ТАСС.

По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между странами будет централизована на КПП "Райя-Йоосеппи", сообщает РИА Новости.

В сообщении правительства Финляндии уточняется, что КПП будут закрыты до 23 декабря.

Финские власти приняли решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024-го четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. В качестве причины такого решения финские власти назвали неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Комментируя ситуацию, российское диппредставительство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

21 ноября в СМИ писали, что финская сторона может утвердить решение о полном закрытии границы с Россией. По данным прессы, правительство Финляндии рассматривает наплыв беженцев в государстве в качестве якобы "российской акции влияния", на которую необходимо дать "жесткий ответ".

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