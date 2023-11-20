Финляндия готова закрыть 4 оставшиеся КПП на границе с РФ в ночь на 22 ноября – СМИ

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Финляндия готова закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь со вторника на среду, с 21 на 22 ноября, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на источники.

Причиной такого решения финские власти называют неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

"Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду", – пишет издание.

Ранее финский кабмин принял решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ.

Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП. Прием заявлений от беженцев на границе с РФ сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус". Финские власти утверждают, что подобные меры понадобились из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с РФ.

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от министерства иностранных дел республики по данному вопросу.

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией