Посольство РФ предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП

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Решение правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ повлечет ответные меры со стороны России. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Хельсинки.

"Решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства", – сказано в сообщении.

На данный момент в посольстве РФ ожидают ответа от МИД Финляндии в связи с решением о закрытии КПП.

При этом замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил ТАСС, что обвинения финской стороны по поводу того, что РФ якобы намеренно отправляла беженцев на границу с Финляндией, являются странными. Он добавил, что российская сторона будет анализировать ситуацию с закрытием КПП и расследовать высказывания властей Финляндии.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России отметили, что в настоящее время КПП на границе РФ с Финляндией в районе Северо-Западного таможенного управления работают в штатном режиме, а уменьшения трафика не фиксируется.

Там добавили, что за прошедшую неделю через КПП Выборгской таможни (на границе с Финляндией) выехали 731 грузовой автомобиль, а 490 – заехали.

"Через автомобильные пункты пропуска Карельской таможни (граничащие с Финляндией) оформлено 2 грузовых транспортных средства по направлению въезда и 1 – по направлению выезда", – заключили в таможне.

Ранее стало известно, что власти Финляндии закроют в ночь с 17 на 18 ноября четыре из восьми КПП на границе с Россией. Меры были приняты с целью пресечь на территорию страны незаконный въезд лиц. Ограничение продлится до 18 февраля 2024 года.

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