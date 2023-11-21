Власти Финляндии приняли первые решения по приему беженцев из РФ

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Власти Финляндии приняли первые решения по приему беженцев из третьих стран, которые пересекли финляндско-российскую границу. Первые рассмотрения – отрицательные, сообщил местный телеканал Yle.

Как подчеркнул руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен, всего с августа 2023 года количество таких беженцев достигло 700 человек.

"Были приняты индивидуальные решения. Решения были отрицательными", – сказал представитель службы.

Отрицательные решения означают, что беженцу не грозит опасность у себя дома. Одновременно по таким людям полицией решается вопрос о депортации.

Всего с августа из России прибыли лица более 30 национальностей, в том числе из Марокко, Эфиопии, Египта, Йемена и других стран. Большинство заявителей об убежище – мужчины от 20 до 30 лет, уточнили в ведомстве.

Ранее финский вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен отверг идею правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ. Подобное решение было обосновано тем, что предложение кабмина не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища.

Финские власти приняли решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024-го четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. Комментируя ситуацию, российское диппредставительство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

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