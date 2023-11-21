Финляндия может решить полностью закрыть границу с РФ уже 21 ноября – СМИ

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Правительство Финляндии готово принять решение о полном закрытии границы с Россией уже 21 ноября. Как минимум это коснется просителей убежища, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

По ее данным, кабмин расценивает наплыв беженцев в страну в качестве якобы "российской акции влияния", на которую необходимо дать "жесткий ответ".

Правительство готово уже во вторник провести встречу, в ходе которой намерено сформулировать соответствующие юридические основания и способы практической реализации решения. Пока что проект дорабатывается. Его детали и обоснование не готовы.

Правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП. Как отметили финские власти, такие меры понадобились из-за ухудшения ситуации с беженцами на границе с РФ.

Позже стало известно, что Финляндия готова закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. Причиной такого решения финские власти называют неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

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