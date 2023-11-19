Пункт пропуска "Вартиус" на границе Финляндии и РФ временно закрыли

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Единственный работающий в воскресенье до 18:00 пункт пропуска "Вартиус" на границе Финляндии и России временно закрыт, движение транспорта ограничено. Об этом погранотряд Кайнуу пограничной охраны Финляндии сообщил в социальной сети Х.

Ранее отмечалось, что финский кабмин принял решение закрыть до 18 февраля следующего года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. С 18 ноября прием заявлений от беженцев на границе с РФ сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус".

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от министерства иностранных дел республики по данному вопросу.

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