Финляндия не рассчитывает на улучшение ситуации на границе с Россией

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Пограничники Финляндии не рассчитывают на улучшение миграционной ситуации на границе с Россией. Об этом рассказал полковник Пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти. Его слова приводит РИА Новости.

Ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией Финляндия приняла решение с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть ближайшие к Петербурге.

На пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, которые кабмин Финляндии определил как точки подачи заявлений на убежище на границе с Россией, увеличены ресурсы персонала. Питкяниитти также выразил надежду, что российская сторона не будет разрешать мигрантам собираться в районе границы.

"Не в наших руках, кого Россия подпускает к границе", – отметил полковник.

Также финский чиновник отметил, что пограничная служба Финляндии готова физически препятствовать въезду людей, если ситуация окажется похожей на ту, что наблюдалась, например, на границе между Польшей и Белоруссией.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии занимается разработкой проекта закрытия всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на всей границе с РФ.

Также российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от МИД Финляндии по поводу их решения о закрытии.