Финляндия планирует закрыть всю границу с Россией – СМИ

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Правительство Финляндии занимается разработкой проекта закрытия всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на всей границе с РФ. Об этом заявил телеканал MTV-3.

Как сообщают источники, власти Финляндии считают, что вариант с закрытием всей границы с Россией является временной мерой на тот случай, если маршрут беженцев в страну изменится и их число возрастет. При этом на данный момент правительство не видит необходимости в такой мере.

В свою очередь, петиция, опубликованная на сайте Adressit.com, к властям Финляндии с призывом смягчить запрет на пересечение границы с Россией собрала 4,5 тысяч подписей, из которых 3,8 тысячи – оставили сами финны.

"Приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи. Решение противоречит правам человека. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", – заявил автор петиции Петри Маттинен, который живет в Иматре (город в Финляндии в области Южной Карелии).

Некоторые граждане других стран также указали в петиции, что им пришлось даже вывезти в Россию могилы родных, чтобы просто иметь возможность за ними ухаживать.

Ранее сообщалось, что финский кабмин принял решение закрыть в ночь с 17 на 18 ноября до 18 февраля следующего года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. Кроме того, с 18 ноября прием заявлений от беженцев на границе с РФ будет сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус".

Также российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от МИД Финляндии по поводу их решения о закрытии.

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