Песков назвал ошибкой решение Финляндии закрыть погранпереходы на границе с РФ

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Финляндия решила идти по пути конфронтации с Россией, что, по мнению Кремля, является большой ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал решение Финляндии закрыть погранпереходы на границе с РФ, сказав, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. По его словам, между странами всегда были взаимовыгодные отношения, было взаимопонимание, и Россия в новейшей истории никогда не угрожала Финляндии.

"У нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка", – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что финский кабмин принял решение закрыть в ночь с 17 на 18 ноября до 18 февраля следующего года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. Это КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля".

Кроме того, с 18 ноября прием заявлений от беженцев на границе с РФ будет сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус".

Также российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от МИД Финляндии по поводу их решения о закрытии.

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