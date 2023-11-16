Автобусные перевозчики отменяют рейсы из Санкт-Петербурга в Финляндию

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Компания Lux Express с пятницы, 17 ноября, отменит все автобусные линии между Санкт-Петербургом и финляндской столицей из-за закрытия четырех КПП на границе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского представительства компании.

Предполагается, что последние автобусы фирмы отправятся из Петербурга в 15:00 17-го числа, а из Хельсинки – в 14:00. В пресс-службе заявили, что купившим билеты на поздние рейсы дадут поменять их на другие направления, например до Риги или Таллина.

Другой автобусный перевозчик также заявил, что временно остановит движение до Финляндии с 18 ноября. Последний рейс из Санкт-Петербурга фирмы Ecolines отправится в 14:00 в 17 ноября, а из Хельсинки – в 14:30.

До этого стало известно, что власти Финляндии в ночь с 17 на 18 ноября закроют 4 из 8 КПП на границе с Россией. До 18 февраля 2024 года не будут работать пункты "Ваалимаа – Торфяновка", "Нуйямаа – Брусничное", "Иматра – Светогорск" и "Ниирала – Вяртсиля".

Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен ранее отмечал, что северные пограничные переходы "Вартиус", "Салла", "Куусамо" и "Рая-Йоосеппи" останутся открытыми. Такие меры были приняты с целью пресечь на территорию страны незаконный въезд лиц.

При этом замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил, что обвинения финской стороны по поводу того, что РФ якобы намеренно отправляла беженцев на границу с Финляндией, являются странными.

В свою очередь, в российском посольстве в Хельсинки заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на самом оживленном участке границы с РФ повлечет ответные меры со стороны России.

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