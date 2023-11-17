Ограждения установят на границе Финляндии и РФ 18 ноября – СМИ

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Ограждения будут установлены на границе Финляндии и России в 01:00 по московскому времени 18 ноября. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные пограничной службы республики.

Ранее стало известно, что Финляндия решила закрыть КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля".

Начальник пограничной службы Маркку Хассинен объяснил, что такое решение было принято с целью пресечь незаконный въезд лиц на территорию страны.

При этом замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил, что обвинения финской стороны по поводу того, что РФ якобы намеренно отправляла беженцев на границу с Финляндией, являются странными.



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