Норвегия может закрыть КПП на норвежско-российской границе при необходимости

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Власти Норвегии готовы закрыть единственный регулярный автомобильный пункт пропуска на норвежско-российской границе в случае необходимости. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министра юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.

"Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас может быть актуальным закрыть границу в короткие сроки, если это будет необходимо", – сказала она.

Однако в настоящее время норвежские пограничники не отмечают сильного увеличения пересечений границы в РФ на КПП "Стурскуг – Борисоглебск". По словам Мель, движение через пропускной пункт всю осень было небольшим.

Ранее в российском посольстве в Хельсинки заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на самом оживленном участке границы с РФ повлечет ответные меры со стороны России.

При этом замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил, что обвинения финской стороны по поводу того, что РФ якобы намеренно отправляла беженцев на границу с Финляндией, являются странными.

До этого стало известно, что власти Финляндии в ночь с 17 на 18 ноября закроют четыре из восьми КПП на границе с Россией. Меры были приняты с целью пресечь на территорию страны незаконный въезд лиц. Ограничение продлится до 18 февраля 2024 года.

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