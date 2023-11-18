Россияне в Финляндии вышли на митинг против закрытия КПП на границе

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Россияне в Финляндии вышли на митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Около 300 протестующих собрались у здания парламента республики в субботу, 18 ноября.

"Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей. Необходимо найти более гибкое решение", – приводит РИА Новости слова одной из участниц митинга.

Ранее сообщалось, что финский кабмин принял решение закрыть до 18 февраля следующего года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Кроме того, с 18 ноября прием заявлений от беженцев на границе с РФ сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус".

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от министерства иностранных дел республики по данному вопросу.



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