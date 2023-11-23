В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

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Норвегия следом за Финляндией выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией. Об этом сообщает TV2, ссылаясь на премьер-министра страны Йонаса Гара Стере.

По его словам, норвежские власти внимательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии. Согласно данным журналистов, сообщений об увеличении числа пересечений границы из РФ через КПП "Стурскуг" до сих пор не было.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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