Медведев рассказал анекдот о российском танке у парламента Финляндии

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети X анекдот о российском танке у парламента Финляндии, прикрепив к нему изображение, где нарисованы двое полных мужчин – финны Пекка и Матти.

Так, Матти спрашивает у Пекки, слышал ли он, что возле парламента Финляндии власти установили подбитый российский танк ради того, чтобы унизить россиян. Тот отвечает ему, что, возможно, какой-то "хитрый русский" мог намеренно спрятаться внутри боевой машины, чтобы нанести удар по финским законодателям. Последний, в свою очередь, добавляет, что россияне и так "вломились через границу" на велосипедах, таким образом намекая на закрытие всех контрольно-пропускных пунктов на российско-финской границе.

Финские власти приняли решение закрыть четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 18 ноября 2023 до 18 февраля 2024 года. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. В качестве причины такого решения финские власти назвали неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Комментируя ситуацию, российское диппредставительство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

21 ноября в СМИ писали, что финская сторона может утвердить решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник.

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