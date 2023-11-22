В МИД РФ заявили о готовности решать с Финляндией вопросы по ситуации на границе

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Российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что для решения вопрос в российское внешнеполитическое ведомство ранее был вызван посол Финляндии.

"Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение", – отметила Захарова.

Финские власти приняли решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024-го четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. В качестве причины такого решения финские власти назвали неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Комментируя ситуацию, российское диппредставительство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

21 ноября в СМИ писали, что финская сторона может утвердить решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник. По данным прессы, правительство Финляндии рассматривает наплыв беженцев в государстве в качестве якобы "российской акции влияния", на которую необходимо дать "жесткий ответ".

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